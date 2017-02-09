Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine ziyaret

Osmaniye Valisi Kerem Al, Fırat Kalkanı HarekatıkapsamındaEl Babbölgesinde düzenlenen operasyondaşehit düşen ve Kırşehir'in Mucur ilçesinde defnedilenUzman Çavuş Ramazan Karaca'nın Osmaniye Merkez İstiklal Mahallesi'nde ki ailesini evinde ziyaret etti. Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül'ünde eşlik ettiği ziyarette Vali Kerem Al, Şehit annesi Sevim Karaca, eşi Gülnaz Karaca ve diğer aile üyeleri ile bir süre görüştü. Şehit Uzman Çavuş Karaca'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Vali Kerem Al, "Acımız büyük. Şehidimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Allah Şehidimizin ailesine sabırlar versin. Devletimiz her daim şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin yanındadır." diye konuştu. Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül de Şehidin ailesine sabır dileklerini iletti.Şehit ailesi ise Vali Kerem Al ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül’e ziyaretleri nedeniyle teşekkür ettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE