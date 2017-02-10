Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu Osmaniye’debuluştu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu “Barış Sonrası Bölgesel Kalkınma Projelerini”değerlendirdi.

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu’nun 13’üncü toplantısı, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antakya, Kilis ve OsmaniyeTicaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Kalkınma Ajansları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bugüne kadar her toplantıda bölgenin öncelikli alanları hakkında özel sunumlar ve görüşmeler yaparak farkındalık oluşturma ve çözüm üretmeye çalışan Platform, Osmaniye’de Barış Sonrası Bölgesel Kalkınma Projelerini masaya yatırdı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teke, birbirlerine sınırı olan illerin işbirliği ve diyaloğunu arttırmayı ve iş âlemini temsil eden kurumlar olarak ortak hedef ve çalışma alanları belirlemeyi hedefleyen Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu’nun iki yıldan beri bir araya gelerek bölgenin sorunlarına çözüm aradığını belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ise “Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu'nu bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için, birlikte hareket edebilmek için, daha yüksek ses çıkarabilmek adına önemsiyoruz. Platformda, yeni projeler üretmek için çalışacağız" dedi.

Hıdıroğlu, “Bugünkü konuşmacımız bu amaçla burada. Katılımlarından dolayı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Politika Analisti Sn Yakup Peker’e, Barış Sonrası Bölgesel Kalkınma Projeleri hakkında verdiği bilgilerden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.