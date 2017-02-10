Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:26 TSİ-Osmaniye

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okul

Osmaniye'de milli eğitime 3 yılda 29 okul kazandırılması sevinçle karşılandı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, çağ nüfusunun yüzde yüz okullaşmasının sağlanması, eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması hedefiyle son üç yılda 26 okulun eğitim ve öğretimin hizmetine kazandırıldığını söyledi.Müdür Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitim ve öğretimde çağ nüfusunun yüzde 100 okullaşmasının sağlanması, eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması, kalabalık sınıf mevcutlarının düşürülmesi, ikili eğitim uygulamasının sonlandırılarak tüm eğitim ve öğretim kurumlarında tam gün eğitime geçilmesi, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamların ve donanımın sağlanması hedef olarak belirlendiğini kaydetti. Bu çerçevede yatırıma ayrılan sınırlı kaynaklar dahilinde, son üç yıl içerisinde İl Yatırım Programı ve Devlet Yatırım Programı kapsamında, toplam proje bedeli 109 milyon 36 bin 375 TL olan, 26 okulun eğitim öğretime kazandırıldığını belirten Çelik yazılı açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Son üç yıl içerisinde toplam 96 milyon 503 bin 358 TL harcama yapılarak tamamlanan 26 yatırım projesi ile; 524 adet derslik, 1300 öğrenci kapasiteli 5 pansiyon binası, 2 adet spor salonu ve 2 adet çok amaçlı salon eğitim öğretim hizmetlerinin kullanımına açılmıştır. Ayrıca Eğitime yüzde 100 Destek kapsamında hayırseverler tarafından; Yolbulan-Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 derslik ve 270 öğrenci kapasiteli pansiyon, Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 300 öğrenci kapasiteli pansiyon, Sena Kayalı Otistik Engelliler Eğitim Merkezi, 2 derslikli Bedircan Anasınıfı, 2 Derslikli H.Bozdoğan Örtlek Anasınıfı yapılarak hizmete girmiştir."İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:26 TSİ-OsmaniyeYazdır

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