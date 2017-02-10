Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:30 TSİ-Osmaniye

Milli Eğitim Projesine DOĞAKA desteği

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında hazırlanan "Erasmus+ Okul Eğitimi ve Stratejik Ortaklık Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" Projesi, Doğu...

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında hazırlanan "Erasmus+ Okul Eğitimi ve Stratejik Ortaklık Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" Projesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından destek gördü. DOĞAKA'nın 2016 Yılı Teknik Destek Programı Kasım - Aralık dönemine ilişkin değerlendirme sonuçları 24 Ocak 2017 tarihi itibariyle sonuçlandı. Bu kapsamda, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan "Erasmus+ Okul Eğitimi ve Stratejik Ortaklık Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" başlıklı proje değerlendirilerek başarılı bulundu. Projenin sözleşmesi Osmaniye Yatırım Destek Ofisinde DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından imzalandı.Proje kapsamında 30 iş günü içinde ilçeler ve il merkezinde görev yapan farlı okul türlerinden ve farklı branşlardan 30 öğretmene Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) salonunda dört günlük Ersamus+KA1 ve KA2 projeler hakkında bilgi, proje yazma ve yürütme eğitimi verilecek.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:30 TSİ-OsmaniyeYazdır

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