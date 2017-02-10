Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:33 TSİ-Osmaniye

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldı

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldı

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, anne sütünü teşvik etmek ve desteklemek amacıyla "Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı" eğitimi düzenlendi. Bu bağlamda, emzirme danışmanlığı eğitimi almamış Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanlarına emzirme danışmanlığı eğitimi verilerek, kurs sonunda belgeleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürü Zübeyde Gündede tarafından verilmiştir. Zübeyde Gündede, "Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ve hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi amacıyla “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” Programı kapsamında tüm Türkiye’de gebelik döneminden başlanarak annelere "İlk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeğini emzirmesi" öğütlenmektedir." dedi.

Dün 16:33 TSİ-OsmaniyeYazdır

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