Osmaniye'de çiftçilere 16 bin kök ceviz fidanı dağıtıldı

Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planında yer alan "Ceviz yetiştirilen alanları 3 Bin dekara çıkarmak" hedefi kapsamında Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde ki çiftçilere 16 bin 672 kök ceviz fidanı dağıtıldı. Ceviz bitkisinin, ilin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle stratejik tarımsal ürünlerden birisi olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, cevizin, kuruyemiş sektöründe ve birçok işlenmiş üründe kullanılması açısından ekonomik değerinin son derece yüksek bir meyve olduğunu söyledi. Ceviz yetiştirilen alanların genişletilmesi için yüzde 50 hibeli Osmaniye İl Özel İdaresi destekli "Osmaniye İlinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin hazırlandığını kaydeden Müdür Sağlam, "Projenin toplam maliyeti 300 bin 96 TL'dir. Proje toplam tutarının yüzde 50'si olan 150 bin 48 TL maddi destek Osmaniye İl Özel İdaresi kaynağından diğer yüzde 50'si ise çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. Proje kapsamında çiftçilerimize ana çeşit olarak 15 bin 838 adet "Chandler Çeşidi" ceviz fidanı ve tozlayıcı olarak da 834 adet de "Franquette Çeşidi" ceviz fidanı olmak üzere toplam 16 bin 672 adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtılmıştır." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE