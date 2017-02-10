Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:35 TSİ-Osmaniye

Osmaniye'de çiftçilere 16 bin kök ceviz fidanı dağıtıldı

Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü taragından Osmaniye'de çiftçilere 16 bin kök ceviz fidanı dağıtıldı

Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planında yer alan "Ceviz yetiştirilen alanları 3 Bin dekara çıkarmak" hedefi kapsamında Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve Sumbas ilçelerinde ki çiftçilere 16 bin 672 kök ceviz fidanı dağıtıldı. Ceviz bitkisinin, ilin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle stratejik tarımsal ürünlerden birisi olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, cevizin, kuruyemiş sektöründe ve birçok işlenmiş üründe kullanılması açısından ekonomik değerinin son derece yüksek bir meyve olduğunu söyledi. Ceviz yetiştirilen alanların genişletilmesi için yüzde 50 hibeli Osmaniye İl Özel İdaresi destekli "Osmaniye İlinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin hazırlandığını kaydeden Müdür Sağlam, "Projenin toplam maliyeti 300 bin 96 TL'dir. Proje toplam tutarının yüzde 50'si olan 150 bin 48 TL maddi destek Osmaniye İl Özel İdaresi kaynağından diğer yüzde 50'si ise çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. Proje kapsamında çiftçilerimize ana çeşit olarak 15 bin 838 adet "Chandler Çeşidi" ceviz fidanı ve tozlayıcı olarak da 834 adet de "Franquette Çeşidi" ceviz fidanı olmak üzere toplam 16 bin 672 adet sertifikalı ceviz fidanı dağıtılmıştır." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 16:35 TSİ-OsmaniyeYazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldımask

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldı

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okulmask

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okul

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdimask

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdi

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmakmask

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 559
Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandımask

Osmaniye'de 65 kişi tutuklandı

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine ziyaretmask

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine ziyaret

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu Osmaniye’debuluştumask

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu...

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine ziyaretmask

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine zi...

Dr. Sarı: Her yıl sigaradan 5 milyon kişi ölüyormask

Dr. Sarı: Her yıl sigaradan 5 milyon kiş...

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar görev...

Jandarma gecen ay aranan 62 kişiyi yakaladı, 3 kişi tutuklandımask

Jandarma gecen ay aranan 62 kişiyi yakal...

Şehit Aileleri Derneği adına para toplayanlara inanmayınmask

Şehit Aileleri Derneği adına para toplay...

Vali Al, İl Göç İdaresi ve İŞKUR İl Müdürlüğünden brifing aldımask

Vali Al, İl Göç İdaresi ve İŞKUR İl Müdü...

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 559