Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 18:38 TSİ-Osmaniye

Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret ettik

Osmaniye Korkutata Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atanan Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret ettik

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Ziyaretin daha samimi ve güzel bir ortamda geçmesi açısından, Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, Oder Ankara Başkanı Cihan Çağrı Umunç, İstanbul Başkanı Sena Şimşir ve Reşat Nuri Besnek, Gümüşhane Temsilcisi Büşra Demir ve Gizem Enci, Malatya Temsilcisi Mustafa Akbörk'le birlikte ziyaret ettik.

Ziyarette öğrenciler, Osmaniye'nin tanıtımı ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında, Rektör Prof. Dr. Murat Türk'e bilgi verdiler. Gazeteci Bahri Çolpan'da Osmaniye'nin tanıtımı ile ilgili fikir alış-verişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise, yaptığı konuşmada, Osmaniye ve üniversiteye bir şeyler yapmak için çok büyük bir heyecan içinde olduğunu ifade ederek,"Çok güzel işler başaracağıma inanıyorum, Çünkü bunun için herşey uygun. Bana güvenenlerin güvenine layık olmak için, gece mi gündüzüme katıp çalışacağım. Aldığım sorumluluğun farkındayım. Bundan dolayı da tüm proğramları ünversiteme nasıl daha iyi hizmet ederim bunun üzerene yapmaktayım"dedi

Dün 18:38 TSİ-OsmaniyeYazdır

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