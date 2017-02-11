Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

M. Murat RIFAİOĞLU Kariyer Özeti :

1978 de Ankara'da doğdu. Yabancı dil olarak çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktorluk eğitimini tamamladı.

2003 - 2008 yılları arasında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji kliniğinde uzmanlık eğitimini aldı.

2007 -2008 yıllarında 3 ay süre ile California Üniversitesi San Francisco ABD'de Endoüroloji kliniğinde ürolojik taş hastalıkları ve ürolojik kanserlerde laparoskopik ve perkütan cerrahiler üzerine Prof. Dr. Marshall L. Stoller ile birlikte çalıştı.

2009-2011 yıllarında mecburi hizmetini Osmaniye Devlet hastanesinde yaptı.

2010 yılında Türk Üroloji yeterlilik sertifikasını aldı.

2011 yılında Mustafa Kemal Üniversitesine yardımcı doçent olarak atandı.

2014 Eylül'de Üroloji Doçentlik unvanını aldı ve 2016 yılına kadar Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Üroloji Doçenti olarak görev yaptı.

2015 yılında 3 ay süre ile Almanya Hellborn Üniversitesinde Prof. Dr. Jean Ressweiller ile çalışarak Endoüroloji ve Ürolojik kanserler üzerine laparoskopik ve robotik cerrahi eğitimini aldı.

2016 yılında 1,5 ay Alabama Üniversitesi Birmingham ABD'de Ürolojik kanserler üzerine Prof. Dr. Dean Assimos ile çalıştı.

DERNEK ÜYELİKLERİ:

- Avrupa Üroloji Derneği

- Türk Tabib Odası

- Türk Üroloji Derneği

- Türk Endouroloji Derneği

- Türk Androloji Derneği

- Uluslararası Endouroloji Derneği

- Uluslararası Genç Ürologlar Derneği

Özellikle ürolojik hastalıkların kapalı cerrahileri üzerine uluslar arası ve ulusal bir çok çalışması olup bu teknikler üzerine eğitimlerde vermektedir.

Hastanemizde özellikle idrar yolları taş hastalıkları ürolojik kanserler ve erkek cinsel bozuklukları kapalı ameliyatlarını yapmakla beraber kadın idrar kaçırma çocuklarda ürolojik problemler ve erkek kısırlık tedavisinde de en ileri teknik ekipmanları kullanarak ameliyatlarını yapmaktadır.

Doç Dr. M. Murat RIFAİOĞLU 2017 Ocak ayı itibariyle Özel Osmaniye SEVGİ Hastanesinde Üroloji kliniğinde hasta kabulüne başladı.