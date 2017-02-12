Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 21:47 TSİ-Osmaniye

Yeni kimlik kartlarına yoğunluk, mesai saatlerini uzattı

Yeni nüfus cüzdanına talepleri karşılamak için Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü fazla mesai yapmaya başladı.

Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Doğan Kartal, yeni kimlik kartlarına olan yoğunluğun azaltılması için, mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını belirterek, cumartesi pazar günleri de hizmet verileceğini söyledi.Müdür Kartal konuyla ilgili yazılı açıklamasında şöyle dedi: "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun bazı maddelerini değiştiren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27.012016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle T.C. Kimlik Kartlarının T.C. Nüfus Cüzdanları ile değiştirilmesine 2 ocak gününden itibaren tüm illerde başlandığı, kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimizin yoğunluk azalıncaya kadar açık bulundurulması istenilmiştir. Bakanlığımızın ilgi talimatları gereği İlimiz İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinin vatandaşlarımıza hizmet sunmak üzere mesai günleri 17.00 - 18.00, hafta sonu cumartesi-pazar günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 21:47 TSİ-OsmaniyeYazdır

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