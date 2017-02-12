Belediye’nin Projesine Doğaka’dan Destek

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına (DOĞAKA) yapmış olduğumuz Teknik Destek Başvuru Sonucunda Kadirli Belediyesi İçin "Entegre Çevre Yönetimi Altyapısının Hazırlanması Projesi" hibe destek kazandığını söyledi.

Projelere önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan Proje ile ilgili olarak şunları söyledi;

“ Çevre konularında sorumluluğu bulunan kurum içi birimlerin ve görev alanlarının belirlenmesi, görevlerin yapılması esnasında takip edilen prosedürlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, kurum içi birimler arası yaşanan yetki, sorumluluk, koordinasyon, uygulama ile ilgili sorunların tespiti ve yeni entegre çevre yönetim sisteminin oluşturulması, oluşturulan yeni entegre çevre yönetim sisteminin uygulamaları yer alıyor. Bu projemizi hemen hayata geçireceğiz” dedi.

Doğaka ve Belediye arasındaki Proje Sözleşmesi Doğaka Osmaniye Kordinatörlük binasında Genel Sekreter Onur Yıldız ile Kadirli Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje Kordinasyon merkezi arasında imzalandı.