Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 18:25 TSİ-Osmaniye

Düziçi'nde 18 kişiye istihdam

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile Düziçi Korupark Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 18 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında has...

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile Düziçi Korupark Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 18 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında hastanede işe başladı. İşkur ve Düziçi Korupark Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 10 kişilik "Hasta ve Yaşlı Bakımı", 8 kişilik "Tıbbi Sekreterlik" meslek elemanları alanlarında toplam 18 kişi 6 ay sürecek olan staj eğitimlerine başladılar. Düzenlenecek olan İşbaşı Eğitim Programı ile sağlık sektöründe ihtiyaç olan ara elemanların yetişmesi sağlanacak ve istihdam garantisi ile başarılı olanlar işlerine devam edecek. İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun ve İş ve Meslek Danışmanı Hatice Öztürk,Korupark hastanesinde düzenlenen işe başlama töreninde staj kapsamında işe başlayan meslek elemanlarına bilgilendirmede bulunarak hayırlı olsun temennilerinde bulundular.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:25 TSİ-OsmaniyeYazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldımask

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldı

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okulmask

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okul

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdimask

Ünlü varlık fonu uygulamasını eleştirdi

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmakmask

Hedef, her öğrenciyi lisanslı sporcu yapmak

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldımask

Sokak hayvanları için yapılan kulübeler yakıldı

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 559
Çatışamada malesef ölü sayısı 4'e yükseldimask

Çatışamada malesef ölü sayısı 4'e yükseldi

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:3 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:3 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendimask

Burnaz sayesinde kolon kanserini yendi

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret ettikmask

Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret et...

Osmaniye'de çiftçilere 16 bin kök ceviz fidanı dağıtıldımask

Osmaniye'de çiftçilere 16 bin kök ceviz...

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldımask

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitim...

Milli Eğitim Projesine DOĞAKA desteğimask

Milli Eğitim Projesine DOĞAKA desteği

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okulmask

Osmaniye'ye 3 yılda 26 okul

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu Osmaniye’debuluştumask

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu...

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine ziyaretmask

Vali Al'dan El Bab şehidinin ailesine zi...

BEĞEN 1.5 B
TAKİP ET 559