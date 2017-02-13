Düziçi'nde 18 kişiye istihdam

Çalışma ve İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğü ile Düziçi Korupark Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 18 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında hastanede işe başladı. İşkur ve Düziçi Korupark Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 10 kişilik "Hasta ve Yaşlı Bakımı", 8 kişilik "Tıbbi Sekreterlik" meslek elemanları alanlarında toplam 18 kişi 6 ay sürecek olan staj eğitimlerine başladılar. Düzenlenecek olan İşbaşı Eğitim Programı ile sağlık sektöründe ihtiyaç olan ara elemanların yetişmesi sağlanacak ve istihdam garantisi ile başarılı olanlar işlerine devam edecek. İşkur İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun ve İş ve Meslek Danışmanı Hatice Öztürk,Korupark hastanesinde düzenlenen işe başlama töreninde staj kapsamında işe başlayan meslek elemanlarına bilgilendirmede bulunarak hayırlı olsun temennilerinde bulundular.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE