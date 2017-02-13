Toprakkale'de küpesiz hayvanlara el konuldu

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde veteriner raporu ve kulak küpesi bulunmayan 55 küçükbaş hayvana el konuldu. Toprakkale ilçesi D-400 karayolu Sazlık Mahallesinde jandarma ekiplerince Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması esnasında kontrol noktasına gelen 42 yaşındaki M.D. idaresindeki kamyon durduruldu. Araçta yapılan arama ve kontrollerde kamyonda yolcu olarak bulanan 23 yaşındaki M. C.'ye ait olduğu iddia edilen kulak küpesiz ve veteriner sağlık raporsuz 55 adet küçükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Kamyonda yakalanan küçükbaş hayvanlar Toprakkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, kamyon sürücüsü M.D.'ye hayvan nakil belgesi olmaksızın hayvan taşımak kabahatinden 2 Bin TL hayvan sahibi M.C.'ye ise kulak küpesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan hareketi kabahatinden 3 Bin 400 TL İdari Para Cezası uygulanarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)