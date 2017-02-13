Olay bölgesine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Gelişmeleri izliyoruz.
Dün 20:26 TSİ-Osmaniye
Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de bir kahvede çıkan tartışma yüzünden meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.
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