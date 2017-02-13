Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 20:51 TSİ-Osmaniye

Çatışamada malesef ölü sayısı 4'e yükseldi

Bu gün akşam İstiklal Mahallesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Bu gün akşam İstiklal Mahallesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tadavi altında olan bir kişi daha yaşamını yitirmesiyle malesef ölü sayısı 4'e çıktı.

Ölenlerin ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Bugün 20:51 TSİ-OsmaniyeYazdır

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