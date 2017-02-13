Çatışamada malesef ölü sayısı 4'e yükseldi

Bu gün akşam İstiklal Mahallesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanede tadavi altında olan bir kişi daha yaşamını yitirmesiyle malesef ölü sayısı 4'e çıktı.

Ölenlerin ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.