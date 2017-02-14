Üniversiteli genç ölümü seçti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Mühendisliği bölümünde okuyan Nadir Aytış kaldığı evde iple asılı halde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Fakıuşapu mahallesi 45011 sokak bina no 21 de kalan üniversite öğrencisi Nadir Aytış evde iple asılı vaziyette bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aytış'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Hayatını kaybeden Nadir Aytış'ın Şırnak nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
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Yorumlar(1)
Kasım Kaçmaz - Niye gerçekleri paylaşmıyorsunuz o katledildi ırkçı zihniyet tarafından....
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