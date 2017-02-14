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OSMANİYE
Bugün 14:15 TSİ-Osmaniye

Başkan Tosyalı, OSB'nin geleceğini ATV'ye değerlendirdi

Bölgemize büyük değer katan Şerif Tosyalı, Osmaniye ekonomisini ATV'ye değerlendirdi

Şerif Tosyalı, Osmaniye ekonomisini ATV'ye değerlendirdi. ATV'de yayınlanan "Ekovitrin" programı, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı ile OSB'nin dünü, bugünü ve geleceği üzerine söyleşi yaptı.

Osmaniye'nin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Şerif Tosyalı, Osmaniye OSB'nin "Gelişen Türkiye'nin Parlayan Yıldızı" olduğunu belirtti. Ekovitrin'de Organize Sanayi Bölgesinin gelişim sürecini değerlendiren Tosyalı, Osmaniye OSB'nin Solar Park, Teknopark ve liman projesi hakkında da bilgi verdi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Osmaniye OSB'yi 2015 yılının "En Çevreci Tesis Ödülü"ne layık gördüğünü hatırlatan Şerif Tosyalı, sağlıklı yaşamın ancak temiz çevre ile mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yatırım için Osmaniye OSB'yi tercih ettiğini belirten Tosyalı, kentin ihracat rakamlarındaki hızlı yükselişe dikkat çekti. Çekimleri, Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesislerinde gerçekleşen "Ekovitrin" programı, önümüzdeki günlerde ATV'de yayınlanacak.

Bugün 14:15 TSİ-OsmaniyeYazdır

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