Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 15:53 TSİ-Bölge Haberleri

Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılmalıdır

Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek,Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılması gerektiğini söyledi.

“İyilik Çınarı” Türk Kızılayı’nın kan bağışı kampanyaları hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek halkımızdan daha çok destek istedi. 148 yıllık tarihi içinde Türk Kızılayı’nın afet hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri yanısıra halk sağlığının korunmasıyla da ilgilenen bir sivil toplum kuruluş olduğunu söyleyen Şube Başkanı İsmet İpek şöyle dedi; “Ülkemizin güvenli kan temininde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve gönüllü kan bağışçılarının gayreti ile başarılı çalışmalar yapmaktadır. ‘1 Milyon İyi İnsan Aranıyor’ adı ile ülke çapında başlatılan kampanyaların sonunda gönüllü kan bağışçısı sayısı bu yıl 750 bine ulaşmıştır.”

Gönüllü kan bağışçı sayısını artırmak için kan bağışı ve davranış değişikliği kampanyaları yapıldığını belirten Şube Başkanı İpek, 10 kez kan verenlerin Bronz, 25 kez kan verenlerin Gümüş, 35 kan verenlerin altın madalya, 45 ve üzeri kan verenlerin plaket ile ödüllendirildiğini belirtti.

OSMANİYE’NİN KAN İHTİYACI KARŞILANMALIDIR

Türk Kızılayı’nın ülke çapında 17 ilde kurulan Bölge Kan Merkezleriyle toplanan kanların önce ayrıştırıldığını sonra da hastanelere dağıtıldığını, Osmaniye’nin Mersin ve Antakya ile birlikte Adana Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi’ne bağlı çalıştığını söyleyen Şube Başkanı İsmet İpek açıklamasına şöyle devam etti: “2016 yılında Osmaniye/Merkez’den 8350, Kadirli’den 2655, Düziçi’nden 1224, Bahçe’den 653, Toprakkale’den 595 olmak üzere Osmaniye ilinden toplam 13502 ünite kan bağışı alınmıştır.

Buna karşılık 2016 yılında Düziçi Devlet Hastanesi, Kadirli Devlet Hastanesi, Kadirli Yedi Mart, Osmaniye Devlet hastanesi, Osmaniye Park Hastanesi, Osmaniye Sevgi Hastanesi, Osmaniye Yeni Hayat Hastanesine toplam 17720 kan ve kan ve kan bileşeni gönderilmiştir.

Osmaniye’den toplanan kanların ihtiyacı karşılamadığı ortadadır. Osmaniyemizdeki Hastanalerde yatan hastaların ihtiyacının karşılanması, dualarının alınması için daha çok kana ihtiyaç vardır.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Evi, hafta içi hergün mesai saatleri içinde gönüllülerin kan bağışına açıktır. 18-65 yaş arasında sağlıklı her Osmaniyeli Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Evi’ne uğramalı ve kan bağışında bulunmalıdır.”

Bugün 15:53 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

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