Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 16:44 TSİ-Bölge Haberleri

Yeni hastane için komisyon toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı yatırım programında yer alan Osmaniye 600 Yataklı Devlet Hastanesi çalışmalarına başlandı.

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Sağlık Bakanlığı günümüz konseptine uygun, fonksiyonel yeni Devlet Hastanesi binası için 600 Yataklı Devlet Hastanesi projesi müellifi ile Sağlık Bakanlığı Sağlık yatırımları Genel Müdürlüğü nezdinde koordineli bir şekilde çalışmaların yürütülmesi ve İlimizdeki sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının belirlenerek ihtiyaç programı oluşturulması amacıyla İl sağlık Müdürlüğü Başkanlığında “İhtiyaç Programı Belirleme” toplantısı yapıldı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği toplantı salonunda İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Fethullah Selçuk Moğulkoç, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Abbas Yeşildemir, Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Dr.Mehmet Bahar, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op.Dr.Fazlı Aslan, İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımlar Birim Sorumlusu Mimar Çagatay Güntürk, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op.Dr.Tamer Gülsur, Acil Tıp Uzmanı Dr.Ayşegül Loğoğlu, Osmaniye Devlet Hastanesi Teknik Birim Sorumlusu Makine Mühendisi Alpay Atmaca ve Makina Mühendisi Gökmen Deniz Duman katılmıştır.

Toplantı ihtiyaçların belirlenmesi, 600 Yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi ile ilgili çalışmaların başlaması adına büyük önem arz etmektedir.

Bugün 16:44 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

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