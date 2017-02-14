Kurtuluş Turnuvaları Başlıyor

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan yaptığı açıklamada bu yıl İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası, Arif Nihat Asya'nın " Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" adlı şiirini en iyi okuma yarışmasının düzenleneceğini söyleyen Başkan Tarhan, ön elemenin 27 Şubatta finalin ise 3 martta yapılacağını, dereceye girenlerin cumhuriyet altını ile ödüllendirileceğini söyledi.

Ayrıca Tenis Turnuvasının 18-19-25 Şubatta gurup müsabakalarının yapılacağını anlatan Başkan Tarhan, 5 martta Final müsabakalarının yapılacağını da söyleyerek kategorilere göre derece yapanların ödüllendirileceğini belirtti.

Turnuvalar kapsamında 5 Mart Pazar Günü Sülemiş Turistik Tesislerinde Biriç Turnuvası, 5 Mart Pazar günü Kapalı Spor Salonunda Masa tenisi turnuvası ve 4-5 Mart tarihlerinde ise Şabaplı yolundaki Gençlik Merkezinde Satranç turnuvası düzenlenecek diyen Başkan Tarhan, turnuvalarla ilgili bilgileri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden alabilirsiniz dedi.