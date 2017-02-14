Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:20 TSİ-Bölge Haberleri

Toprakkale'de ev kurşunlandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Sayhüyük Köyünde ki bir eve silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan kimse olmazken saldırgan jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Osmaniye Merkezde oturan 21 yaşındaki H.S.D., imam nikahlı eşi 18 yaşındaki B.D. ailevi nedenlerden dolayı evi terk ederek annesinin yanına gitti. Bu durumu kabullenemeyen H.S.D. aynı gün gece saatlerinde eşinin bulunduğu eve 4 el otomatik av tüfeği ile ateş etti. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, şüpheli şahıs Toprakkale İlçe Jandarma Ekiplerinin takibi sonunda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. B.D. ile ilgili olarak Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince tedbir kararı alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bugün 17:20 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Toprakkale'de ev kurşunlandımask

Toprakkale'de ev kurşunlandı

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyormask

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyor

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldımask

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562
Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılmalıdırmask

Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılma...

Kızkalesi'nde Yaz Hazırlığımask

Kızkalesi'nde Yaz Hazırlığı

Gerkes: Cazibe Merkezi teşvik paketlerine turizm eklenmelidir.mask

Gerkes: Cazibe Merkezi teşvik paketlerin...

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildimask

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verild...

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldımask

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergi...

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yeniliklerle Buluşuyor…mask

Elbistanlı Çiftçiler Çatak Sayesinde Yen...

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük Mertebedirmask

Şehitlik Peygamberlikten Sonra En Büyük...

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562