Toprakkale'de ev kurşunlandı

Olayda yaralanan kimse olmazken saldırgan jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Osmaniye Merkezde oturan 21 yaşındaki H.S.D., imam nikahlı eşi 18 yaşındaki B.D. ailevi nedenlerden dolayı evi terk ederek annesinin yanına gitti. Bu durumu kabullenemeyen H.S.D. aynı gün gece saatlerinde eşinin bulunduğu eve 4 el otomatik av tüfeği ile ateş etti. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, şüpheli şahıs Toprakkale İlçe Jandarma Ekiplerinin takibi sonunda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. B.D. ile ilgili olarak Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince tedbir kararı alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.