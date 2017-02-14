Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
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Eski Bakan Ramazanoğlu Vali Al'ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu Osmaniye Valisi Kerem Al'ı ziyaret etti.

Dr. Sema Ramazanoğlu’nun ziyareti sırasında, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor da bulundu.Dr. Sema Ramazanoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Osmaniye’de olduğunu belirterek ilk ziyaretini Osmaniye Valiliğine gerçekleştirdi kaydetti.Ramazanoğlu ile bir süre sohbet eden Vali Kerem Al ise kendisini ilimizde görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ziyaret günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:22 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

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