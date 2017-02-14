Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:25 TSİ-Bölge Haberleri

Osmaniyeli bayan güreşçiler madalyayla döndü

Aydın'da düzenlenen, Türkiye güreş şampiyonasına katılan sporcular Ökkeş Demir'i ziyaret etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Aydın'da düzenlenen, Bayan Yıldızlar Türkiye güreş şampiyonasında yarışmaya katılan ve başarılı olan Osmaniyeli sporcular, İl Müdürümüzü ziyaret etti. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan “Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası” Aydın Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda yapıldı.Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 38, 43, 49, 56 ve 65 kilolarında toplam 72 sporcu minderde ter döktü.Yıldız Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü bağlı Osmaniye Gençlik Spor Kulübü Adına Mindere çıkan43 kiloda Fadime Çil- Türkiye Üçüncüsü 46 kiloda Eşe Köseli-Türkiye üçüncüsü ve 43 kiloda Melike Dere Türkiye beşincisi olarak derece elde etmiştir.

Bugün 17:25 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Toprakkale'de ev kurşunlandımask

Toprakkale'de ev kurşunlandı

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyormask

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyor

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldımask

Anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi yapıldı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562
Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladımask

Osmaniye'ye atanan uzman doktorlar göreve başladı

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

Yeni hastane için komisyon toplantısı yapıldımask

Yeni hastane için komisyon toplantısı ya...

Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılmalıdırmask

Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılma...

Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılmalıdırmask

Osmaniye’nin Kan Bağışı Sayısı Artırılma...

Kızkalesi'nde Yaz Hazırlığımask

Kızkalesi'nde Yaz Hazırlığı

Gerkes: Cazibe Merkezi teşvik paketlerine turizm eklenmelidir.mask

Gerkes: Cazibe Merkezi teşvik paketlerin...

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildimask

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verild...

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergisi Açıldımask

Erzin’de 15 Temmuz Edebiyat Sokağı Sergi...

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562