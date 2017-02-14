Osmaniyeli bayan güreşçiler madalyayla döndü

Aydın'da düzenlenen, Bayan Yıldızlar Türkiye güreş şampiyonasında yarışmaya katılan ve başarılı olan Osmaniyeli sporcular, İl Müdürümüzü ziyaret etti. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan “Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası” Aydın Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda yapıldı.Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonasında 38, 43, 49, 56 ve 65 kilolarında toplam 72 sporcu minderde ter döktü.Yıldız Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü bağlı Osmaniye Gençlik Spor Kulübü Adına Mindere çıkan43 kiloda Fadime Çil- Türkiye Üçüncüsü 46 kiloda Eşe Köseli-Türkiye üçüncüsü ve 43 kiloda Melike Dere Türkiye beşincisi olarak derece elde etmiştir.