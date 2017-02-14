Okul sporları halk oyunları yarışması yapıldı

Yarışmaya Merkez ve ilçelerden toplam 15 okul ve 200 lisanslı halk oyuncu katıldı. Vatanaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada oyun ekiplerinin gösterileri öncesinde Osmaniye Genlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüÖkkeş Demir katılımcılara yönelik bir konuşma yaptı. Demir, "Değerli Gençler sizler Türkiye'mizin ve İlimizin renklerisiniz, arkamızda Ülkemizi emanet edeceğimiz ve geleceğimizinteminatı olan siz değerli gençlerimiz var. Dünyanın en zengin hazinesi olan kültürümüze sahip çıkan gençlerimizin oluşu bizleri son derece mutlu etmektedir. İlimizde yaşanacak olan kültür şöleniyle mutlu bir gün geçireceğiz. Kültürümüzün her türlü örneğini burada göreceğiz. Yöremize ait giysiler, oyun ve enstrümanlarla hemşerilerimize İlimizin kültürünü sunacağız. İl Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz kültürel, sosyal ve sportif organizasyonlarla Osmaniye’mizin ismini Ulusal ve Uluslararası düzeyde duyurma gayreti içerisindeyiz. Zengin ve köklü değerlere sahip Türk Halk Oyunlarımızın yayılıp yaşatılması, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için emeği geçen Antrenörlerimize, İl Temsilciliğimize şahsım ve kurumum adına sonsuz şükranlarımı sunuyor başarılar diliyorum.'' dedi.Müsabaka Sonunda Derece Elde Eden okullar ise şöyle; minikler düzenlemelide Osmaniye 7 Ocak İlkokulu birinci Minikler Düzenlemesiz de ise Düziçi Cumhuriyet İlkokulu birinci oldu. Yıldızlar düzenlemesiz Kadirli Ergenekon Şehit Mehmetçik Ortaokulu birinciliği alırken, Gençler düzenlemesiz dalda Kadirli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik elde etti. Yarışmalarda derece alan okullara düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE