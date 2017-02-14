Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:31 TSİ-Bölge Haberleri

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimi

Osmaniye'de meydana gelen intihar ve intihar girişimi olayları üzüntü yarattı.

Osmaniye'de bir kişikendini asarak diğeri de yüksekten atlamak suretiyle yaşamlarına son verirken, 23 yaşındaki genç bir kız ise bileklerini ve boynunu jiletle keserek intihar girişiminde bulundu.Fakıuşağı Mahallesi'nde ki olayda, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Nadir Aytış kaldığı evde iple asılı halde ölü olarak bulundu. Olay akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşı Nadir Aytış'dan haber alamayan Derya O., eve gitti. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren Derya O. Nadir Aytış'ın kapı arkasında asılı cansız bedeni ile karşılaştı. İntihar olayından kendini sorumlu tutan Derya O. ise aldığı jiletle bileklerini ve boynunu keserek intihar girişiminde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aytış'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi öğrenilirken,Derya O. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yine aynı mahalledeki bir apart ta kalan 19 yaşındaki Tuğçe Şenal da ikamet ettiği dairenin balkon kısmından bilinmeyen bir nedenle atlayarak yaşamına son verdi. Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bugün 17:31 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

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