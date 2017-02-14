Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 17:56 TSİ-Yurt Dünya

Ertorun, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oldu

Okan Ertorun, Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti’nin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

İstanbul genelinde ve bölgemizde ülkücü camianın yakından tanıdığı bir isim olan Okan Ertorun, Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti’nin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oldu.

Ülkü Ocakları’nda ilçe başkanlık görevi yapan, İstanbul Ülkücü İşçiler Derneği’nde önemli görevler üstlenen, ülkücü camianın yakından tanıdığı Okan Ertorun, Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak atandı. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Başbakanı Anwar Yusuf Turani’nin imzasının yer aldığı görev tebliğinde; “Anayasamızın vermiş olduğu yetkiyle, özgürlük ve tam bağımsızlık mücadelesi veren Doğu Türkistan halkını temsil için 2004 yılında oluşturmuş olduğumuz ve 2016 yılında revize ettiğimiz Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümetimizde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak atanmış bulunmaktasınız. Görevinizde başarılar diler, resmen tebliğ ederiz” ifadeleri yer aldı.

ŞEREF VE NAMUS SÖZÜ VERİYORUM

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Okan Ertorun, “Beni böylesine şerefli göreve uygun gören muhterem Başbakanım Anwar Yusuf Turani Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Gök bayrağımızın öz vatanında özgürce dalgalanması ve esaret altındaki Doğu Türkistan'ımızın müstakiliyetine kavuşması için canım pahasına mücadele edeceğime şeref ve namus sözü veriyorum

Bugün 17:56 TSİ-Yurt DünyaYazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Seviyeli bir seçim olsunmask

Seviyeli bir seçim olsun

Toprakkale'de ev kurşunlandımask

Toprakkale'de ev kurşunlandı

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyormask

Kurtuluş Turnuvaları Başlıyor

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562
Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptımask

Özel hastanede 51 personel işbaşı yaptı

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimimask

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimi

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor…mask

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesine Güçlü Bir İsim Daha Başlıyor...

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın’dan Çorlu Gazeteciler Derneği’ne Ziyaretmask

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın’dan Çor...

Kumar sanallaştı bağımlı sayısı arttımask

Kumar sanallaştı bağımlı sayısı arttı

Dengeli kahve tüketimi gebelik diyabetini önlüyormask

Dengeli kahve tüketimi gebelik diyabetin...

Topuk ağrınızın sebebi topuk dikeni olabilirmask

Topuk ağrınızın sebebi topuk dikeni olab...

Anne Sütü En Etkili Grip İlacımask

Anne Sütü En Etkili Grip İlacı

Karşılıksız Çekte Tutar 27 Milyarı Geçti ...mask

Karşılıksız Çekte Tutar 27 Milyarı Geçti...

"Zorlu Enerji ile “Hayata El Uzat”mask

"Zorlu Enerji ile “Hayata El Uzat”

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562