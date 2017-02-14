Ertorun, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oldu

İstanbul genelinde ve bölgemizde ülkücü camianın yakından tanıdığı bir isim olan Okan Ertorun, Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti’nin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı oldu.

Ülkü Ocakları’nda ilçe başkanlık görevi yapan, İstanbul Ülkücü İşçiler Derneği’nde önemli görevler üstlenen, ülkücü camianın yakından tanıdığı Okan Ertorun, Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak atandı. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Başbakanı Anwar Yusuf Turani’nin imzasının yer aldığı görev tebliğinde; “Anayasamızın vermiş olduğu yetkiyle, özgürlük ve tam bağımsızlık mücadelesi veren Doğu Türkistan halkını temsil için 2004 yılında oluşturmuş olduğumuz ve 2016 yılında revize ettiğimiz Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümetimizde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak atanmış bulunmaktasınız. Görevinizde başarılar diler, resmen tebliğ ederiz” ifadeleri yer aldı.

ŞEREF VE NAMUS SÖZÜ VERİYORUM

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Okan Ertorun, “Beni böylesine şerefli göreve uygun gören muhterem Başbakanım Anwar Yusuf Turani Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. Gök bayrağımızın öz vatanında özgürce dalgalanması ve esaret altındaki Doğu Türkistan'ımızın müstakiliyetine kavuşması için canım pahasına mücadele edeceğime şeref ve namus sözü veriyorum