Kursiyerlerden Sevgililer Günü Simidi

Osmaniye İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından Avrupa Birliği Projesi olarak hazırlanan ve kabul gören "Aşkınızı çiçekler, açlığınızı simitler anlatsın" projesi kapsamında eğitimlere başlayan kursiyerler, 14 Şubat'a özel kalp şeklinde 'Sevgililer Günü Simidi' hazırladılar. Mimar Sinan Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi’ndeki Kurs Merkezi’nde düzenlenen eğitimler ile ilgili bilgi veren Osmaniye İŞKAD Başkanı Feride Demir, projenin Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini söyledi.2 Kapsamlı projenin Açlığınızı Simitler Anlatsın ayağını oluşturan uygulamalı eğitimlerin 3 ay süreceğini ve 2’si erkek 23’ü bayan toplam 25 kursiyerin eğitim aldığını kaydeden Kurs Eğitmeni Usta Aşçı Sevgi Uslu Gülçiçek, "Aşkınızı çiçekler, açlığınızı simitler anlatsın" projesi kapsamında unlu mamullerden açma, simit gibi yapılabilecek her türlüsünü yapmaktayız. 14 Şubat'a özel kalp şeklinde Osmaniye simidi yapıyoruz. Buradaki sloganımız da bütçemize zarar vermeden, cebimizi yakmadan, hem midemize hem de cebimize zarar vermeden simit yapmak. Bunu destek amaçlı yapmaktayız, satıp gelir elde edelim diye düşünüyoruz. Bugün ve yarın için 14 Şubat'a özel simitlerimizden siparişlerimizi aldık ve şuanda yapım aşamasına başladık. Amacımız sevgililer sevinsin, cüzdanlar zedelenmesin. Bu bağlamda sipariş geldiği sürece bu simitlerimizden veya diğer ürünlerimizden yapmaya devam edeceğiz." dedi.Gülçiçek, "Projedeki ortağımız Osmaniye Engelli Bireyler İş ve Meslek Edindirme Derneği ve Osmaniye Belediyesi’dir. 3 ay sürecek kursumuzda 25 arkadaşımız haftanın 5 günü eğitim görüyor ve günlük 5 avro harçlık alıyorlar. Projemiz dezavantajlı grupların hizmet sektörüne yönlendirilerek istihdam edilmelerinin sağlanmasıdır. Kursiyerlerimizin 5’i de engelli vatandaşımızdır." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE