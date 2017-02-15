Osmaniyeli polis memuru Adana'da şehit oldu

Adana'da yunus ekibinin kullandığı motosikletin kaldırıma çarpması sonucu Osmaniyeli bir polis memuru şehit oldu,

Polis memuru Fırat Ulaş idaresindeki 01 A 29623 plakalı motosiklet, merkez Seyhanilçesi 100. Yıl Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Ulaş ile beraberindeki polis memuru Gökhan Varuş yaralandı. Yaralı polisler, kaza yerine gelen ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Fırat Ulaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru Varuş'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hastane önüne geldiklerinde arkadaşlarının şehit olduğu haberini alan polis memurları, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. İl Emniyet Müdürü Osman Ak da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.