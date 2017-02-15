Vali Kerem Al, Bahçe İlçesini Ziyaret Etti

Vali Kerem Al, Bahçe ilçesini ziyaret etti. Beraberinde Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam,İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik,İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz ile birlikte Bahçe ilçesine giden Vali Al, Kaymakamlık binası önünde Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Vali Al, ziyaretinin ilk bölümünde Kaymakamlık makamında, İlçe Kaymakamı Müfit Gültekin’le görüştü. Bahçe Kaymakamı Gültekin’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Al, ilçe hakkında brifing aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından heyelan sonucu zarar gören Bekdemir-Yaylalık-İnderesi yolunda incelemelerde bulunan Vali Kerem Al, yolun durumu hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık’tan bilgi aldı. Vali Kerem Al, yol konusunda ivedilikle çalışma yapılması talimatını verdi. İl Özel İdaresi tarafından yapılacak çalışma ile zarar gören yol için yeni bir güzergâh açılacağı bildirildi. Daha sonra Karderesi Köyü Yolunda incelemelerde bulunan Vali Kerem Al, yolun zarar görmüş kısımlarının incelenmesi bu kısımlarının düzeltilmesi talimatını verdi.

Vali Al, daha sonra Bahçe Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek, Belediye Başkanı İbrahim Baz’dan bilgi aldı. Bahçe Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Ömer Halis Demir Parkını ziyaret eden Vali Al, Şehidimizin adının bu parka verilerek yaşatılıyor olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti. Vali Al, son olarak Arif Yaşar Fettahlıoğlu Kale Parkı’nı da gezerek, tamamlanmış olan onarım ve yenileme çalışmaları hakkında Başkan Baz’dan bilgi aldı.