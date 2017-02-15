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Dün 13:27 TSİ-Bölge Haberleri

Tufan’da Etkili İletişim Semineri

Tufan Eğitim Kurumları; kaliteli eğitimi sağlamak için kesintisiz eğitim anlayışı ile tüm çalışanlarına "Etkili İletişim, Beden Dili, Motivasyon, Beyn...

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Tufan Eğitim Kurumları; kaliteli eğitimi sağlamak için kesintisiz eğitim anlayışı ile tüm çalışanlarına "Etkili İletişim, Beden Dili, Motivasyon, Beyni Etkili Kullanma, Dikkat Eksikliklerini Giderme" konularını içeren bir Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenledi.

Psikolojik Danışman, Yazar Ahmet ALPASLAN tarafından verilen seminer, 11 Şubat Cumartesi Günü Mustafa Tufan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Tufan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Merve İKİZ, Genel Müdür Ali ARSLAN, Kurum Müdürleri Süleyman ÖNCÜL, Erdoğan YILDIRIM, Mehmet Emin SÖYLEMEZ ve tüm kurum çalışanlarının katıldığı seminer interaktif bir yaklaşımla uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Seminer sonunda Psikolojik Danışman, Yazar Ahmet ALPASLAN seminere katılan personele kitaplarını imzaladı.

Tufan Eğitim Kurumlarından yapılan açıklamaya göre, seminerin ikincisi tüm velilere yönelik olarak Tufan Eğitim Kurumlarında gerçekleştirilecektir.

HABER:Sedat İSKENDEROĞLU - DÖRTYOL

Dün 13:27 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

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