Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 16:52 TSİ-Bölge Haberleri

Üzerine bahçe duvarı yıkılan yaşlı adam yaralandı

Bahçe'de 57 yaşındaki S.E., üzerine bahçesini çevreleyen duvarın yıkılması sonucu ağır yaralandı.

Olay merkeze bağlı Bahçe Köyünde meydana geldi. S.E. evinin bahçesinde otururken, bahçesini çevreleyen duvar üzerine yıkıldı. Briketlerin altında kalarak ağır yaralana S.E. yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün 16:52 TSİ-Bölge HaberleriYazdır

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