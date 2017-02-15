Üzerine bahçe duvarı yıkılan yaşlı adam yaralandı

Olay merkeze bağlı Bahçe Köyünde meydana geldi. S.E. evinin bahçesinde otururken, bahçesini çevreleyen duvar üzerine yıkıldı. Briketlerin altında kalarak ağır yaralana S.E. yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.