Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık güvenlik kamerasında

Olay 14 Şubat günü saat 12.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki bir kırtasiyede meydana geldi. İşyerine gelen iki şahıs, boyama kitabı alarak 100 lira çıkartıp ödeme yapmak istiyor. Daha sonra bozuk param var diyerek verdiği parayı alan şüpheli, paranın bozulmasını isterken, bu sırada 100 lirayı cebinden çıkarttığı cüzdanına el çabukluğu ile koyuyor. Bir anlık dalgınlığa kapılan işyeri sahibi,100 lirayı bozuk para olarak şahıslara veriyor. Dolandırıcılar, aldıkları kırtasiye malzemelerinin ücretini kendilere verilen bozuk paralardan ödeme yaparken, 100 lirayı almadığını söyleyen işyeri sahibine de yan ceplerini göstererek almadığını ve kendisine verdiğini söyleyerek işyerinden uzaklaşıyorlar. Kamera kayıtlarını inceleyen ve dolandırıldıklarını anlayan İşyeri Sahibi Levent Çetin, durumu polise bildirdiklerini belirerek, şahısların kısa sürede yakalanmasını istedi. Levent Çetin, "İş yerimize gelen iki şahıs tırnak ilik tabiri ile bizi dolandırmıştır. İki şahıs işyerine geliyorlar ve 1 adet boyama kitabı alıyor. Ücretini ödemek için 100 TL uzatıyor ve sonrasında "bozukluğun var" diyerek bahse konu olan 100 TL'yi geri alıyor. Bu defada parayı bozmamızı istetiyor, paranın bozulması esnasında 100 TL'yi görüntülerden de anlaşıldığı üzere arka cebinden çıkardığı cüzdanının içine el çabukluğu ile yerleştirir. Amacına ulaşmış olan şahıs tarafımızdan aldığı bozuk para ile boyama kitabının ücretini ödüyor. Kalem ucu istiyor kafamı biraz daha karışmış iken bu defada 1 paket sigara satın alıyor bizden aldığı bozuk paralarla. Şüphelendiğimiz üzere 100 TL almadığımızı belirterek alıp almadığımızı sormamız üzerine pantolonun yan ceplerini boşaltıyor. Bahse konu 100 TL'yi bize verdiğini söylüyor ve iş yerinden ayrılıyor. İşyerini terk etmeleri üzerine şüphelendiğiniz için kamera kayıtlarını incelediğimizde aslında 100 TL'yi vermeyerek arka cebinden çıkardığı cüzdanın içine el çabukluğu ile yerleştirdiğini tespit ettik. Sonrasında 155 polisi arayarak olayı bildirmeniz üzerine olayla ilgili tahkikat başlamıştır. " dedi. "Tırnakçılık" tabir edilen dolandırıcılık olayı yaşayan işyeri sahibi Levent Çetin bu tür olayları gündeme taşınması gerektiğini belirterek, bu insanların yakalanması için ifşa edilerek insanların daha dikkatli olarak bu tür dolandırıcılardan zarar görmemelerini belirtti.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)