Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:02 TSİ-Osmaniye

Nur-u Osmaniye İlim Vakfından Müftü Tahiroğlu'na ziyaret

Nur'u İlim Vakfı ve Çınar-Der yönetimi, İl Müftüsü Tahiroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Nur-u Osmaniye İlim Vakfı Başkanı Doç. Dr. Önder Kaşka, Başkan Yardımcısı Emre Hayat, Çınar-Der Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hız ve İmam-Hatip Hasan Demir katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakfı tarafından basılan Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserlerinden “Mektubat” isimli kitabı İl Müftüsü tahiroğlu'na hediye eden Halil Hız, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Risale-i Nur eserlerinden 4 adet kitabın basılarak halkın istifadesine sunulması okuyucuları sevindiren güzel bir gelişme olmuştur." dedi.Hayatını bu çağın insanlarına iman hakikatlerini anlatmaya adayan Bediüzzaman Said Nursi’nin, milletin yetiştirdiği büyük alim ve mütefekkirlerden olduğunu belirten Nur Vakfı Başkanı Doç. Dr. Önder Kaşka, Vakıf ve dernek çalışmaları ile faaliyetleri hakkında bilgi vererek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Tahiroğlu ise şöyle dedi: "Çok büyük bir ilgi ve teveccüh ile karşılandık, esnaflar ve ailelerimiz ile buluşarak sahada olmak istiyorum. Buranın sıcak ve güzel insanlarına layık olmak için elimizden ne geliyorsa, yapmamız gereken ne varsa yapacağız."Müftü Tahiroğlu, vakıf ve dernek yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:02 TSİ-Osmaniye33 OkunmaYazdır

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