Kuş cenneti ile ilgilenilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Osmaniye Merkeze bağlı Kırmıtlı Beldesi'ndeki Kuş Cenneti ile ilgilenilmediğini iddia eden doğasever Sedat Ergan, ilgili kurumlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Osmaniye Valiliğine ve Cumhuriyet Savcılığına dilekçe ile başvurduğunu ve bunun öncesinde de kurumları gezerek buradaki olumsuzlukları anlattığını belirten Ergan, aradan geçen zaman zarfı içerisinde hiç bir değişiklik olmadığını ifade etti. İl sınırlarımız içerisinde bulunan koruma altındaki Kırmıtlı Kuş cennetinde kaçak ağaç kesimi yapılmakta olduğunu kaydeden Ergan şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Bu ağaçlar kuşların yuvalarıdır. Göçmen olarak geçen çok çeşitli olan bu kuşlar avlanmaktadır. Ayrıca yöre halkı şahin, atmaca gibi yırtıcı kuşların gıda olarak tüketiminin erkeklerde cinselliğe iyi geldiği inanışına inanarak birçok hastalık taşıma ihtimali olan bu kuşları da vurmaktadır. Ticari balık avının yasak olduğu bu bölgede balıkçıların misina ağ ve hayalet ağ kullanarak balık yakaladıkları defalarca gözlemlenmiştir. Bu ağlar sel baskını veya fırtına gibi durumlarda akıntıyla yer değiştirerek farklı noktalarda çalılıklara dolanarak kaybolmaktadırlar. Büyük balıklardan kaçan küçük balıkların yuvası olan bu çalılıklar ölüm tuzağına dönüşmekte, can çekişerek saatler içerisinde bir balık katliamı şekillenmektedir. Balık popülasyonunun düştüğü bu bölgede balıklarla beslenen kuşların sayısı azalmakta, av yasağı olmayan bölgelere beslenme amaçlı giden kuşlar vurulmaktadır. Bu durum kısır bir döngüye sebep olurken tescilli koruma altındaki kuş cenneti çöplüğe dönüşmektedir. Kırmıtlı beldesi belediyelikten iptal edilip, İl Özel İdaresi bünyesine geçtikten sonra, bölge tamamen kuş cennetliğinden çıkarak, uyuşturucu satıcı ve kullanıcıların mekanı olmuş tabiri caizse çöp cennetine dönüşmüştür. Bu durum kentimize kuş gözlemciliği için gelmek isteyen iç ve dış turizmi ciddi anlamda etkilemekte. Tedirgin olan ziyaretçiler günübirlik gezilerini bile iptal etmektedirler. Bu durumda bahsi geçen Cevdetiye'den başlayıp Hemite Köyünde biten kuş cenneti havzasıyla sorumlu olan kamu kurum ve kurum yöneticileri mevcut durumu bilmekte olmalarına rağmen kayıtsız kalmaktadırlar."Emekli yönetici evli ve üç çocuk babası olan Erhan, Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, Kırmıtlı Kuş Cenneti ile ilgilenilmediği gerekçesi ile ilgili kurum yetkililerinden davacı ve şikayetçi oldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE