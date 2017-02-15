Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:10 TSİ-Osmaniye

Bakan Eroğlu, Osmaniye'ye müjdeli haberlerle geliyor

Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 25 milyon lira tutarındaki 11 adet yatırım müjdesi ile geliyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Osmaniye programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 8 adet tesisin temelini atacak. Bakan Eroğlu, 16 Şubat Perşembe günü Osmaniye'de düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile 64 milyon lira yatırım bedelli 8 adet tesisin temelini atacak.

Veysel Eroğlu, saat 15.30’da Korkut Ata Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek isale kanallarının yükseltilmesi işi, 1 adet ulaşım tesisi ile 6 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak. Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Osmaniye’de 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye Orköy sertifikası verecek.

OSMANİYE’Yİ TAŞKIN ZARARLARINDAN KORUYORUZ

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 672 bin dekar mevcut sulama sahasına takviye yapılacak. Ayrıca il merkezi, 2 ilçe ve 4 mahalle taşkın zararlarından korunacak.

Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 18 Kasım 2012, 14 Şubat 2014 ve 20 Şubat 2016 tarihlerinde Osmaniyelilere verdiği 210 milyon TL’lik 68 müjdeye ilave olarak 25 milyon lira yatırım bedeline sahip 11 müjde daha verecek. Böylece son 6 yılda Osmaniyelilere toplam maliyeti 235 milyon TL’lik 79 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında taşkın koruma tesisi, köprü yapımı, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi, bal ormanı ve mesire yeri tesisi ile 2 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.

Dün 17:10 TSİ-Osmaniye380 OkunmaYazdır

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