MHL’li Ersoy: Kültürel yozlaşmaya ahlaki çöküntüye dur diyelim!

Ersoy, sosyal bir yara haline gelen izdivaç programlarının geleneksel kültüre ve ahlaki değerlere zarar verdiğini belirterek meclisin bu konuda bir an önce çalışma yapması gerektiğine değindi.

Doç.Dr.Ruhi Ersoy, aile toplumun yapı taşıdır, aile bozulursa toplum da bozulur, söz konusu programlara ilişkin yoğun şikâyet vardır, vatandaşlar BİMER’e, Cumhurbaşkanlığına, ilgili kurumlara dilekçeler, mektuplar yazmakta, Sivil Toplum Kuruluşları çeşitli organizasyonlarla, imza kampanyalarıyla farkındalık yaratmaya çalışmakta ve kamu oyu genel olarak bu programları zararlı bulmaktadır dedi.

RTÜK başkanının izdivaç programları ile ilgili “çığırından çıktı” sözlerini hatırlatan Ersoy, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanının da “günlük şikâyetlerin tamamına yakınının evlilik/izdivaç programlarına yönelik” sözlerini hatırlattı.

Bu kadar yoğun şikâyet alan izdivaç programlarına RTÜK’ün bir çare bulamadığını belirten Ersoy, TBMM’nin duruma el koyarak toplumun yararına gerekeni yapması gerekmektedir dedi.

Televizyonların gündüz kuşağında daha çok kadınların ve çocukların hedef kitle olduğunu belirten Ersoy, eğer toplumun o saatlerde, o vakitte televizyon karşısında vakit geçiriyorsa daha anlamlı yapımlar üretilmelidir dedi.

Devletin ve milletin zor süreçlerden geçmekte olduğunu belirten Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milletinin değerleriyle var olabilmesi siyasal bir söyleme dönüşüyorsa milli kültüre ait değerlerin güncellenmesi geleneksel kültürümüze ait yayınlar yapılması, üniversitelerin Türk Halk Bilimi bölümlerindeki bilim insanları ile senaristlerin, yapımcıların, yönetmenlerin bir araya gelmesi ile sağlanabilir dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun başarılı çalışmalar yaptığını belirten Ersoy, dünya miras listesine alınan değerlerimizin sadece listede yer alsın mantığı ile üzerinde çalışılmadığını, bu değerlerimizin sanatta işlenmesi ve dolayısıyla da popülerleşerek yaygınlaşmasını sağlamamız gerekmektedir dedi.

Şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimize yeterli ilginin gösterilmediğini söyleyen Ersoy, şehit ailelerinin yaşadığı gerçeklikler üzerinden “şehitlik ve şehadet” kavramları açısından da farkındalık yaratacak, milli ve manevi değerlerimize uygun yayınların yapılabileceğini belirtti.

Ersoy, ülke olarak eğitim ve kültür konularında sorunları aşmakta zorlandıklarını belirterek Cumhurbaşkanının da “eğitim ve kültür” konularında öz eleştiri yaptığını hatırlattı ve bugün televizyonlarda siyaset uzmanları, terör uzmanları, diplomasi uzmanları, Anayasa uzmanları boy gösteriyor ama bir kültür stratejisiyle ilgili, eğitim stratejisiyle ilgili, politik olmayan, insana dokunan ve proje üreten kaç kişi görebiliyoruz diye sordu.

Ersoykonuşmasının sonunda toplumun değer yargılarıyla oynayan, kültürel yozlaşmaya neden olan ahlaki değerleri ayaklar altına alan izdivaç programlarının kapatılması konusunda gündem oluşturan destek veren ve konunun güncellenmesini sağlayan herkese teşekkür etti.