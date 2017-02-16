Osmaniye Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda vatandaşlara 'Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik talep etmeyin' uyarısında bulunuldu. Aile Hekimliği Şubesi tarafından Park 328 Alışveriş Merkezi'nde Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde vatandaşlara sağlık görevlileri tarafından, "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik talep etmeyin", "Hekime danışmadan ilaç kullanmayın" mesajları verildi. Ayrıca "antibiyotik direnci neden oluşur, neler yapılması gerekir" konularının anlatıldığı broşürlerin dağıtımı yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE