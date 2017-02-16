Okul Sporları Voleybol Grup Maçları Başladı

Osmaniye Merkez Spor Salonundaki, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar kategorilerinde 16 farklı ilin katıldığı grup müsabakaları üç gün sürecek. Yıldız erkekler kategorisinde Adana, Adıyaman, Ankara, Gaziantep, Hatay, K.Maraş, Kilis, Mersin, Niğde, Şanlıurfa ve Yozgat olmak üzere toplamda 11 il katıldı. Yıldız Kızlar kategorisinde ise Adana, Adıyaman, Ankara, Gaziantep, Hatay K.Maraş, Karaman, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin ve Niğde olmak üzere toplamda 12 il katıldı. Yıldız Erkekler yayınlanan talimat gereği 1 grup 3 takım, diğer iki grup ise 4 takımlı olacak şekilde gruplandırıldı. Yıldız erkekler maçlarını Osmaniye Merkez Kapalı Spor salonunda yapacak. Yıldız Kızlar da yayınlanan talimat gereği her grup 4 takımlı olmak üzere 3 grupta mücadele edecek. Yıldız kızlar kategorisinde mücadele edecek olan takımlar ise maçlarını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda oynayacak. Grup müsabakalarını lider tamamlayan takımlara madalya ve katılım belgesi verilecek. Grup liderleri yeri ve tarihi ileriki günlerde açıklanacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar.