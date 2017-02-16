Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 21:04 TSİ-Bölge Haberleri

Ahmet Yılmaz, ilk şiir kitabının tanıttı

Gazeteci Ahmet Yılmaz, yeni çıkarttığı Gönül Sürgünü isimli şiir kitabının tanıtımını yaptı.

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Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni (OGC) ziyaret eden Yılmaz, toplantıya katılan basın mensubu meslektaşlarına yeni çıkarttığı şiir kitabını tanıttı. Kendi yazdığı 75 şiirin yer aldığı kitabın ismindeki Sürgün kelimesinin anlamının başka türlü değerlendirilmemesini isteyen Yılmaz, "Buradaki Sürgün ifadesi yeni filizlenen anlamındadır. Yani sevginin, saygının gönüllerde yeni filiz vermesidir. Çünkü bugünlerde buna çok ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Gönüllerimizde sevginin, saygının yeniden sürgün vermesini ifade etmek istedim. Çünkü bana göre şiir bahçede açan bir çiçektir. Şiir; sevgi ve hüznün gözyaşlarında ifadesidir. Ben bu yoldan bu şiirlerimi yazdım. Umarım sizler de beğenirsiniz” dedi.

Bir şiir kitabının çıkmasında büyük emek sarf etmek gerektiğini de ifade eden Yılmaz, “Bu kitap hazırlanırken emeğini esirgemeyen ve katkı sağlayan Murat Yılmaz, Tayyip Atmaca, Osmaniye Meşale Grup Sanatçıları, Ramazan Yılmaz ve dua eden, sevgi katan bütün dostlara sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.Aynı zamanda cemiyetinin üyesi olan Ahmet Yılmaz’ın şair yönünü de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden OGC Başkanı İsrafil Avcı da kendisini yeni kitabından dolayı kutlayarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Ahmet Yılmaz, Gönül sürgünü adlı yeni şiir kitabını imzalayarak basın mensuplarına hediye etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 21:04 TSİ-Bölge Haberleri20 OkunmaYazdır

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