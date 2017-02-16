Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz başkanlığında Osmaniye Konaklama Tesisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, insani yardım faaliyetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri katıldı. Suriyeli Misafirlerin mevcut durumları ve yapılan yardım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda; kurumların işbirliği içerisindeki çalışmalarının koordinesi ve yürütülen bu çalışmalarda meydana gelebilecek aksama ve eksikliklerin giderilmesi hedeflenerek, buna yönelik kararlar alındı.
Dün 21:06 TSİ-Bölge Haberleri
Osmaniye'de Suriyeli Misafirler Toplantısı
Osmaniye'de bulunan Suriyeli Misafirlere yapılan yardımların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.
Dün 21:06 TSİ-Bölge Haberleri33 OkunmaYazdır
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