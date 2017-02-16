Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 21:06 TSİ-Bölge Haberleri

Osmaniye'de Suriyeli Misafirler Toplantısı

Osmaniye'de bulunan Suriyeli Misafirlere yapılan yardımların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz başkanlığında Osmaniye Konaklama Tesisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, insani yardım faaliyetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri katıldı. Suriyeli Misafirlerin mevcut durumları ve yapılan yardım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda; kurumların işbirliği içerisindeki çalışmalarının koordinesi ve yürütülen bu çalışmalarda meydana gelebilecek aksama ve eksikliklerin giderilmesi hedeflenerek, buna yönelik kararlar alındı.

Dün 21:06 TSİ-Bölge Haberleri33 OkunmaYazdır

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