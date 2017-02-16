Osmaniye'de Suriyeli Misafirler Toplantısı

Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz başkanlığında Osmaniye Konaklama Tesisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, insani yardım faaliyetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri katıldı. Suriyeli Misafirlerin mevcut durumları ve yapılan yardım faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda; kurumların işbirliği içerisindeki çalışmalarının koordinesi ve yürütülen bu çalışmalarda meydana gelebilecek aksama ve eksikliklerin giderilmesi hedeflenerek, buna yönelik kararlar alındı.