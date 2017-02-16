Bakan Eroğlu: Büyük hedeflerin gerçekleşmesi için anayasa değişikliği şart

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Büyük Türkiye için, milletimizin istiklali ve istikbali için büyük hedeflerin gerçekleşmesi için anayasa değişikliği şart. Bu bakımdan gerçekten 16 Nisan Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır." dedi. Hatay ziyaretinin ardından Osmaniye'ye gelen Bakan Eroğlu, ilk olarak Korkut Ata Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen "DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikalar Dağıtımı" törenine katıldı.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye teşekkür ederek başlayan Bakan Eroğlu, "Devlet adamalığını her zaman gösteren Devlet Bahçeli'ye buradan teşekkür ediyorum. Bu anayasayla ilgili yıllardan beri 'Anayasanın değişmesi gerekir' deniyor. Biz dedik ki, mecliste birinci partiyiz ama önemli değil bütün partilerden eşit sayıda, oranına bakmadan, temsilci katılsın dedik ve buna tamam dediler katıldılar. 59 madde üzerinde mutabık kaldılar. Sonra devam etmekten vazgeçtiler. Niye vazgeçtiniz, anlamadık. Peki, dedik ki, mutabık kaldığınız maddeyi geçirelim dedik, millete hepimizin sözü var. Bu darbe anayasasıyla olmaz, yürünüyor bu, aksıyor bir şekilde. Fakat yok dediler. Daha sonra yeniden bir araya gelelim dedik, hayır dediler. Ama dediğim gibi Devlet Bahçeli bir araya gelelim belli sınırlı bir anayasa değişikliği yapalım dedi, Başbakanımızla oturdular, çalıştılar ve çok kısa bir sürede anayasa değişikliği hazırladılar. Bu ne için milletin geleceği, istiklali, istikbali için." dedi.

'TÜRKİYE GİBİ İSTİKRARSIZ BİR ÜLKE YOKTU

'İstikrarsızlık yüzünden sık sık seçimlerin olduğunu ve hükümetlerin değiştiğine değinen Eroğlu, "Türkiye gibi istikrarsız bir ülke yoktu. Düşünebiliyor musunuz 1923'ten 2013'e kadar olan sürede çok hükümet kurulmuş. Şuanda 65'inci hükümet. Bu hükümet kaç yıl sonra kurulacaktı biliyor musunuz? Bir hükümetin ömrü ortalama 16-17 aydı. 16-17 Ayda hükümetin değişmesi, sürekli seçim yapılması, memlekette istikrar olduğunu gösterir mi, göstermez. Ben eğer işi bilen bir adam olsam bile 17-18 ayda ne yapabilirim. Buna son vermek gerekir. Bakın Almanya 2'nci Dünya Harbinde yıkıldı. Ama istikrar olduğu için ne oldu, yıkılan bir Almanya'dan harpten çıkmış olmasına rağmen dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebildi. Biz ise hala arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bize 17'nci sırada olmak yakışır mı, biz büyük bir milletiz. Dolayısıyla büyük Türkiye için, milletimizin istiklali ve istikbali için büyük hedeflerin gerçekleşmesi için anayasa değişikliği şart. Bu bakımdan gerçekten 16 Nisan Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Artık kararlı ve istikrarlı bir yönetim, hızlı karar alan ve gerçekten çok hızlı yatırımlar yapan bir sisteme dönüşüyoruz. Bu rejim değişikliği falan değil. Asla Cumhuriyet Devam etsin. Bu sadece hükümet sistemi değişikliği. Çok başlılıktan tek başlı bir yönetim. Peki tek başlı yönetim de ne olacak. Bu güne kadar Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bugüne kadar hep bir sürtüşme olmuştur, kavga olmuştur. netice itibariyle bu şekilde vesayet sistemi ile bir yere gidilmez. Neye itiraz ediyorlar, buyursunlar. İtiraz ettikleri şey tek adam. Kardeşim, şu anda Cumhurbaşkanı hiç bir şekilde sorgulanamaz. Devlete İhanet suçu haricinde. Şimdi Cumhurbaşkanına sorumluluk getiriyoruz. Hesap sorulacak. 18 yaşındakilere seçim hakkı verilmesine karşı geliyorlar. Allah aşkına itiraz eden varsa bir maddeleri okusun teker teker. Kılıçtaroğlu'da bir vakit ayır da sende bir maddeleri oku Allah aşkına. Maddeleri hiç kimse bilmiyor, sadece rejim değişikliği, tek adam, yok yasama organı etkinsiz hale getirilecekmiş. Büyük Türkiye iiçin, istikrar için evet diyeceğiz." dedi. Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve Protokol mensupları, 64 milyon lira yatırım bedelli 8 adet tesisin temelini attı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE