Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:36 TSİ-Osmaniye

Bayan Güreşçiler Milli Takım Kampına Davet edildi

Osmaniyeli Bayan Güreşçiler Milli Takım Kampına Davet edildi

Osmaniye Bayan Güreşçiler, yapılan turnuvalarda göstermiş oldukları başarılı performans sebebiyle milli takım kampına davet edildi. 11 ve 12 Şubat'ta Aydın'da düzenlenen, Yıldız Bayanlar Türkiye güreş şampiyonasında Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Gençlik Spor Kulübü adına mindere çıkan 43 Kiloda Fadime Çil, Türkiye 3'üncüsü, 46 Kiloda Eşe Közeli Türkiye 3'üncüsü, 43 Kiloda Melike Dere Türkiye 5'incisi olarak başarı elde etmişlerdi. Sporcular bu performanslarından dolayı 19 Şubat - 9 Mart tarihinde Ankara'daki Alemdağ Milli Takım Kamp Eğitim Merkezinde yapılacak olan Yıldız Bayanlar Güreş Milli Takım Hazırlık kampına davet edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, elde edilen madalyadan dolayı bayan güreşçileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:36 TSİ-Osmaniye6 Okunma

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