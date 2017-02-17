Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:38 TSİ-Osmaniye

Terminal ve Otobüslerde Gıda Denetimi

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Terminal ve Otobüslerde Gıda Denetimi yaptı.

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İL Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde faaliyet gösteren gıda satış yerleri ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler gıda denetimi yapıldı. Gıda Kontrol faaliyetlerinde boşluğa yer bırakılamayacağını ifade eden İl Müdürü İbrahim Sağlam, yolcu otobüslerinde dağıtımı yapılan gıdalarında kontrol edilmesi gerektiğini, bu nedenle belli aralıklarla bu denetimlerin gerçekleştirileceğini söyledi. Şehirlerarası yolcu otobüsleri denetimlerinde dağıtımı yapılan gıdaların son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, işletme kayıt ve onay numaraları, dağıtımı yapan personelin hijyeni gibi konuların kontrol edildiğini belirten Sağlam, kaptan ve muavinlere bilgilendirme yapıldığını ve uygulamanın memnuniyetle karşılandıklarını ifade etti.Ayrıca terminalde gıda satışı yapan işletmelerinde bahsi geçen hususlarda denetlendiğini belirten Müdür Sağlam, terminalde satılan ürünlerin Osmaniye'nin tanıtımına destek verdiğini ve imajı ile doğrudan alakalı olduğunu, bu nedenle İl Müdürlüğü tarafından önemsendiğini ifade etti. Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak gıda kontrol faaliyetlerinin titizlikle devam ettiğini belirten İbrahim Sağlam, vatandaşların güvenli gıdaya erişebilmesi için hassasiyetle görev yapıldığını sözlerine ekledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:38 TSİ-Osmaniye19 Okunma

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