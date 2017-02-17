Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 17:52 TSİ-Osmaniye

Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Hasanbeyli İlçesinde Yanıkkışla köyündeki bayanlar, hem iş öğreniyor, hem de para kazanıyorlar.

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde kilim dokuyan bayanlar, hem meslek öğreniyorlar hem de para kazanarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. İlçeye bağlı Yanıkkışla Köyünde açılan kilim dokumacılığı kursuna katılan bayan kursiyerleri, el tezgahında kilim dokuyarak meslek ediniyorlar. Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞ-KUR desteği ile açılan kilim kursunda köylü kadınlar kilim tezgahlarında çalışarak ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar. 12 bayan kursiyerin çalıştığı Halk Eğitim kursunda üretilen kilimlerin satışından elde edilen kazancın tamamı kursiyerlere bırakıldığı belirtildi. Osmaniye Karatepe köyünde bulunan Kilim Atölyesinden temin edilen ve doğal kök boyası ile boyanan ipliklere Anadolu motifleri işlenerek üretilen kilimler yine Karatepe Köyü Kilim Atölyesine satılırken, kursiyerler de işlerini büyük bir özveri ile yapıyor.Hasanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kilim Kursu öğretmeni Emine Cin, motiflerinin her birinin bir anlamı olduğuna vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu: "Kilim aslında kadınların duygularını, sevgilerini, üzüntülerini kilime nakşettikleri bir sanattır. Türk tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Orta Asya'dan bu yana gelen bir sanattır kilim dokumacılığı. İnsanlar ilk çağlardan bu tarafa örgülü ihtiyaçlarını karşıladıkları bir sanat olarak gelişmiştir. Daha sonra tabii ki sanayiciliğin ilerlemesi nedeni ile kilim dokuma işi unutulmaya yüz tutmuş el sanatı olarak günümüzde icra ediliyor. Bizde Hasanbeyli halk Eğitim Merkezi olarak burada kadınlara öğreterek kültürümüze dahi bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Burada kazanılan para küçük çaplı ama onlar zevk alarak severekten dokuma yapıyorlar. Burada ki 12 bayan arkadaşımız günlük 20 lira para almaktadır. Buradaki kurslarımız devam edecektir. Bu kültürü öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızı kursumuza davet ediyoruz." dedi. Kursiyer kadınlar ise kilim dokumaktan büyük bir keyif aldıklarını belirterek, "Oturup televizyon başında boş saatler geçirmektense yaptığımız işle hem kilim dokumayı öğreniyor, hem de para kazanıp ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz" diye konuştular.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:52 TSİ-Osmaniye16 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Terminal ve Otobüslerde Gıda Denetimimask

Terminal ve Otobüslerde Gıda Denetimi

Okul Sporları Voleybol Grup Maçları Başladımask

Okul Sporları Voleybol Grup Maçları Başladı

Vali Kerem Al, El Bab’da Yaralanan Uzman Çavuş Emrah Akkuş’u Evinde Ziyaret Ettimask

Vali Kerem Al, El Bab’da Yaralanan Uzman Çavuş Emrah Akkuş’u...

Seviyeli bir seçim olsunmask

Seviyeli bir seçim olsun

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562
Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimimask

Bir günde 2 intihar, 1 intihar girişimi

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

Osmaniyeli polis memuru Adana'da şehit oldumask

Osmaniyeli polis memuru Adana'da şehit oldu

Toprakkale'de ev kurşunlandımask

Toprakkale'de ev kurşunlandı

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldumask

Osmaniye'de 4 kişi tahliye oldu

Kuş cenneti ile ilgilenilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundumask

Kuş cenneti ile ilgilenilmediği iddiasıy...

Nur-u Osmaniye İlim Vakfından Müftü Tahiroğlu'na ziyaretmask

Nur-u Osmaniye İlim Vakfından Müftü Tahiroğlu'na ziyaret

Başkan Tosyalı, OSB'nin geleceğini ATV'ye değerlendirdimask

Başkan Tosyalı, OSB'nin geleceğini ATV'ye değerlendirdi

Üniversiteli genç ölümü seçtimask

Üniversiteli genç ölümü seçti

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralımask

Osmaniye'de kahvehanede silah çatışma:2 ölü, 1 yaralı

Toprakkale'de küpesiz hayvanlara el konuldumask

Toprakkale'de küpesiz hayvanlara el konuldu

Düziçi'nde 18 kişiye istihdammask

Düziçi'nde 18 kişiye istihdam

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 562