Hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde kilim dokuyan bayanlar, hem meslek öğreniyorlar hem de para kazanarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. İlçeye bağlı Yanıkkışla Köyünde açılan kilim dokumacılığı kursuna katılan bayan kursiyerleri, el tezgahında kilim dokuyarak meslek ediniyorlar. Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞ-KUR desteği ile açılan kilim kursunda köylü kadınlar kilim tezgahlarında çalışarak ev ekonomisine de katkı sağlıyorlar. 12 bayan kursiyerin çalıştığı Halk Eğitim kursunda üretilen kilimlerin satışından elde edilen kazancın tamamı kursiyerlere bırakıldığı belirtildi. Osmaniye Karatepe köyünde bulunan Kilim Atölyesinden temin edilen ve doğal kök boyası ile boyanan ipliklere Anadolu motifleri işlenerek üretilen kilimler yine Karatepe Köyü Kilim Atölyesine satılırken, kursiyerler de işlerini büyük bir özveri ile yapıyor.Hasanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kilim Kursu öğretmeni Emine Cin, motiflerinin her birinin bir anlamı olduğuna vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu: "Kilim aslında kadınların duygularını, sevgilerini, üzüntülerini kilime nakşettikleri bir sanattır. Türk tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Orta Asya'dan bu yana gelen bir sanattır kilim dokumacılığı. İnsanlar ilk çağlardan bu tarafa örgülü ihtiyaçlarını karşıladıkları bir sanat olarak gelişmiştir. Daha sonra tabii ki sanayiciliğin ilerlemesi nedeni ile kilim dokuma işi unutulmaya yüz tutmuş el sanatı olarak günümüzde icra ediliyor. Bizde Hasanbeyli halk Eğitim Merkezi olarak burada kadınlara öğreterek kültürümüze dahi bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Burada kazanılan para küçük çaplı ama onlar zevk alarak severekten dokuma yapıyorlar. Burada ki 12 bayan arkadaşımız günlük 20 lira para almaktadır. Buradaki kurslarımız devam edecektir. Bu kültürü öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızı kursumuza davet ediyoruz." dedi. Kursiyer kadınlar ise kilim dokumaktan büyük bir keyif aldıklarını belirterek, "Oturup televizyon başında boş saatler geçirmektense yaptığımız işle hem kilim dokumayı öğreniyor, hem de para kazanıp ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz" diye konuştular.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE