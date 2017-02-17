Sevgi Hastanesi Doktorlarınddan kanserle ilgili bilglendirme

Osmaniye Özel Sevgi Hastanesi'nde görevli Yrd. Doç.Dr. Seçkin AKKÜÇÜK

kanser hastalığı ile ilgili şu bilgileri verdi:

KANSER NEDİR?

Çağımızın korkulu rüyası olan, adını duymamız bile tüylerimizin ürpermesine yol açan kanser aslında vücudumuzdaki normal hücrelerin yaşam döngüsünün çeşitli nedenlerle bozulması ile ortaya çıkan aşırı ve kontrolsüz büyüme olarak tanımlanabilir. Maruz kaldığımız radyasyon, kimyasal maddeler, genetik yatkınlık, bazı ilaçlar, aldığımız gıdalar, çalışma şartları ve çeşitli enfeksiyonlar gibi faktörler hücrelerimizin gen yapılarında bozulmalar yaparak hücrelerimizde hızlı çoğalmalara ya da aslında ömrünü tamamlayıp ölmesi gereken hücrelerde apopitozis dediğimiz yok olmanın ortadan kalkmasına yol açarak kanser oluşmasına yol açabilirler. Gen yapısındaki bu bozulmalar bazen kalıcı olabilerek sonraki nesillerde de (kalıtsal) kanser oluşumuna yol açabilmektedir.

Kontrolsüz çoğalan bu hücreler sadece köken aldıkları doku veya organda kalıyor, yayılma eğilimi göstermiyorsa bunlara benign (iyi huylu, selim, halk tabiri ile erkek) tümörler adını alırlar. Köken aldığı bölgeden farklı bölgelere yayılım gösteren (metastaz yapan) kanserler ise malign (kötü huylu, habis, halk tabiri ile dişi) tümörler olarak sınıflandırılırlar.

Her kanser köken aldığı organa göre farklı klinik işaretlere yol açabildiği gibi aynı zamanda sistemik olarak yani kanserin yer aldığı bölgeden farklı şekillerde şikayetlere de yol açabilirler. Örneğin yemek borusu kanserinde gıda geçişine izin vermemesi sebebi ile yutma güçlüğü ilk görülebilen semptomlardan iken, kilo kaybı da gıda alınamamasına bağlı olarak karşımıza çıkar. Bazen de yerleştiği organa ve bu organdaki konumuna bağlı olarak uzun süre şikayet oluşturmadan gelişerek metastaz sonrası kendisini belli edebilir. Dolayısı ile şikayetlerin iyi tespit edilerek bunların olası bir kanser sebebi ile ilişkisi tecrübeli bir hekim tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir.

Kanser tanısında hastanın şikayetlerinin iyi değerlendirilmesi, dikkatli bir muayene yapılması, uygun tanı yöntemlerinin uygulanması önemlidir. Kan ve idrar tetkikleri, röntgen bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri ve hatta cerrahi girişim kabul edilebilen biyopsi (şüpheli dokudan parça alınması) işlemleri tanıya gidebilmede değerli basamaklardır.

Tanı konulduktan sonra kanser tedavisi için günümüzde halen arzu edilen derece de olmasa da özellikle erken tanıda hastalıktan tamamen kurtulma şansı vardır. Tedavide kanserin tipine ve evresine göre çeşitli alternatifler mevcuttur. Cerrahi tedavi, ışın tedavisi (radyoterapi), ilaç tedavisi (kemoterapi), kök hücre tedavisi ve bazı spesifik seçenekler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güncel değerlendirmeler ve eğitimler sonucu başarılı ile uygulanabilmektedir.

Son yıllarda kanser tanısında hızlı bir artışın olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu artışın sebepleri başlıca kansere yol açan sebeplere maruz kalmanın günümüz şartlarında daha fazla olması, insanların artık daha ileri yaşlara kadar hayatını sürdürebilmesi ve tıp teknolojisindeki ve hekim tecrübesindeki artışlarla doğru orantılı olarak artık hemen tüm kanserlerin tanısının konabilir hale gelmesi olarak özetlenebilir. Özellikle tarama programlarının yaygınlaşması ve toplumun bilinçlenmesi ile başta meme kanseri olmak üzere kanserlerde erken tanı oranları ve çok başarılı sonuçlara ulaşma imkanı artmıştır.

Hemen herkesin bildiği bir sloganla son vermek gerekirse: Kanserden değil geç kalmaktan korkmalıyız.