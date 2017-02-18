Seçmen listeleri askıya çıktı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'de askıdan indirileceği ve 10 Mart 2017 saat 17.00'de kesinleştirileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Seçmen kütüğünün düzenlenme tarihinden askı listelerinin indirilme tarihi arasında; Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksik ya da nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişilerin müracaatları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde belirtilenler tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda yapılan müracaatlarda Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne yapabileceklerdir.

Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda göndereceklerdir. İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilecektir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinin 3. fıkrası gereği özel vekaletname ile başvuranlar sadece vekalet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir. Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler(askeri öğrenciler hariç) öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin belgelerini nüfus müdürlüklerine ibraz etmeleri halinde adres değişikliği beyanında bulunabileceklerdir. Ayrıca yerleşim yeri adresi yurtdışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanların en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek adres beyan formlarını ve adres tescil işlemini yaptırmaları gerekli olup, nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ya da bulundukları yer ilçe seçim kurullarına vermeleri halinde kayıtları yapılacaktır."