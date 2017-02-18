Osmaniye İŞKUR'dan işverenlere çağrı

İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık, İŞKUR'un faaliyetleri ve istihdam teşvikleri hakkında sunum yaparak gelen soruları cevapladı. İşkur il Müdür Vekili Ahmet Altunkaynak ise konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' hamlesi ÇSGB Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından 6 Ocakta hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 1.5 milyon insanın istihdamı hedeflenmektedir. İstihdamın artırılması ve güçlendirilmesi adına atılan bu adımlar ülkemizin 2016 yılında yaşadığı iç dış mihraklı saldırılara karşı zafer kazandığını ve yarınlara daha ümitle baktığımızı göstermektedir."dedi.

Altunkaynak, İstihdamın günden güne arttığını ifade ederek, İŞKUR’un geçen yılın aynı dönemlerine denk gelen yılın ilk 45 gününü karşılaştırdığında İş başı eğitim programlarıyla istihdam edilen kişi sayısı 180 kişi iken 2017 yılı ilk 45 gününde 380 kişiye ulaştığını ifade etti. Altunkaynak, "Bu göstergeler bile ülkemizin savunmadan çıkıp taarruza geçtiğini göstermeye yeterlidir." dedi. İşkur il Müdür Vekili Altunkaynak Osmaniyeli İşverenlere seslenerek, "Bugünden itibaren artı istihdam yaptığınız her bir kişi için fon tarafından sizin hesabınıza ayda 773 TL aktaracaktır. Yani işçinin sigorta payları devlet tarafından karşılanacaktır." diye konuştu. Altunkaynak, konuşmasının devamında, resmi gazetede yayınlanan teşvikle alakalı detaylar hakkında bilgi verdi.