Otomobilin lastiklerinden uyuşturucu çıktı!

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E90 otoyolu Kadirli turnikeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde kaçakçılık olaylarının önüne geçilebilmesine yönelik şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde çalışma başlattı.Bu sırada uygulama noktasında durdurulan 01 CHU 72 plakalı otomobilin sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürdü.

OSMANİYE'DEKİ İLK GÖREVİNDE 13 KİLO ESRAR YAKALADI

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü kadrosuna iki gün önce görevlendirilen narkotik köpeği "Zoro" ilk görevinde 13 kilo esrar yakaladı. Araç içinde bagajında ve etrafında yapılan aramada narkotik köpek tepki verdi. Bunun üzerine istetme lastiği ve arka tekerler sökülerek içerisine bakıldığında paketlere sarılmış vaziyette 13 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Batman ilinden temin eden uyuşturucu maddenin Adana'ya götürüldüğü belirlenirken, üç ayrı asayiş suçundan kaydı bulunan Şüpheli 40 yaşındaki araç sürücüsü Nevzat Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.