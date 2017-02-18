Paşayeva: "İnsan haklarından bahsedenler, neredeler?"

Türk Ocakları davetlisi olarak Antalyaya gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva 26 Şubat 1992'deki Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 106sı kadın 83ü çocuk olmak üzere 613 Azeri sivilin ölmesiyle sonuçlanan Hocalı Katliamının yıl dönümü için Antalyaya gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva 25 yıl önce modern dünyanın gözü önünde koca bir şehir haritadan silinmiş. İşgal devam ettiği için bir milyon Azerbaycan Türkü 25 yıldır evine dönemiyor. İnsan haklarından bahseden o devletler o büyük güçler neredeler dedi.

Hocalı Katliamı ile ilgili konuşan Paşayeva soykırımı ispatlamalarına rağmen AB ülkelerinin duyarsız kaldığını vurguladı. Soykırımı yapanların halen yargılanmadığını belirten Paşayeva Bu soykırımı yapanlar ispatlara rağmen kırmızı bültenlerle aranmasına rağmen adalet karşısında hesap vermiş değiller. 25 yıl önce modern dünyanın gözü önünde koca bir şehir silinmiş. Binalar evler yakılmış yıkılmış. İnsanlık dışı bir cinayet gerçekleşmiş. Ermenistan askerleri gece saatlerinde herkes uyurken hücum ederek yakmışlar insanlar kaçmaya fırsat bulamamış. 3 taraftan saldırmışlar. Dağlardan kaçabilirlerdi sadece kaçmak isteyenlerin çoğunu yollarda öldürüp bazılarını da rehin aldılar. 25 yıl geri dönemiyorlar oradaki kabirleri bile ziyaret edemiyorlar diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal tarafından Paşayevaya plaket takdim edildi. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği adına ise Kürşat Çavuşoğlu ziyaret anısına Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayevaya Iraktaki Türkmenlerin Sessiz Çığlığıadlı Kitabı ve Irak Türkmenlerinin Bayrağını hediye etti.