Aslıhan Osmaniye'nin gururu oldu

Aslıhan Seki 5 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecek. Sporcumuz Aslıhan Seki'yi kutluyoruz. Şimdi bize Malatya'dan 1. getirmesi için yetkilileri Aslıhan Seki'ye sahip çıkmaya davet ediyoruz.