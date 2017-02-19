Aslıhan Seki 5 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Osmaniye'yi temsil edecek. Sporcumuz Aslıhan Seki'yi kutluyoruz. Şimdi bize Malatya'dan 1. getirmesi için yetkilileri Aslıhan Seki'ye sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Dün 19:27 TSİ-Osmaniye
Aslıhan Osmaniye'nin gururu oldu
Şanlıurfa’da yapılan Okullar arası Yıldız Kızlar Kros Grup müsabakalarında Kadirlili Aslıhan Seki 109 öğrenci arasından 1. geldi.
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Dün 19:27 TSİ-Osmaniye93 Okunma
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