Ülkücü Şehit Çakıroğlu Osmaniye'de anıldı

Program Konuşan Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu ;

“Sn. İl Başkanım, Sn. Belediye Başkanım, Sn. Merkez İlçe Başkanım, Sn Kadın Kolları Başkanım, değerli yöneticiler, Eski Ocak Başkanlarımız, Eski İl ve İlçe Başkanlarımız, Türk Ocakları Başkanımız, Türk Kamu Sen Başkanımız, Türkav Başkanımız, Türk Sağlık-Sen Başkanımız, Ülkücü İşciler Derneği Başkanımız, Sn Sn. Basın mensupları, Kıymetli Ülküdaşlarım, çok değerli Hanımefendiler

Takvim yaprakları 4 Ocak 1968’i gösteriyordu mevsim kıştı, zemheriydi. Ankara’nın ayazında site öğrenci yurdunda iftar sofrasında ilk kan, ilk can, ilk fidan toprağa düşüyordu. Artık zemheri yürekleri soğutmuyordu. Yangın yerine dönmüştü bozkurtların yüreği 22 yaşındaki yetim Ruhi, kızıl kurşunlara gencecik bedenleri siper ediyor ve gül bahçesi girercesine şehit oluyordu.

Hain eller kahpe tetiklerini çekerek ülkü fidanlarını bir bir toprağın bağrına düşürüyordu. Türk’ün ateşle imtihanında bozkurtlar tüm sahipsizliklerine inat destansı bir direniş sergiliyor ve zalime göz açtırmıyordu.

Beş bin yiğit can vermiş ama ideallerinden taviz vermemişti.

İşte böyle biliyorduk biz 80 öncesini Ülkücülerin eşleriyle, çocuklarıyla helalleşerek evden çıktığı bir ortamdı. Yaşamamış ama hissetmiştik çekilen acıları yapılan zulmü kara geceler kızıl günler geride kalmıştı. Bütün yürekler Turan için atıyordu. Tarihler 20 Şubat 2015’i vuruyordu ki acının en derinini yaşattılar. Ege Üniversitesi Teşkilat Başkanımız hain köpekler tarafından kahpece şehit ediliyordu. O ölümün en kutsalını seçmişti, En delikanlısını sevdanın... En güzeli için doğmuştu bayrağın. En şereflisi için davanın.

Dedik ya; Düğünü var şehidimizin bugün, Görür gibiyiz meleklerin saf saf kıyama durduklarını. Adını çok sonra öğrendik FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLUYMUŞ.. Unutmamız mümkün değil zaten Şehit edenleri de unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Kıyamete kadar kinimiz diri kalacaktır. O yüzden çocuklarımızın adlarını hep FIRAT koyduk.

Zafer elbet inananların olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerin içerisinde sözlerime son verirken Tüm şehitlerimizi Rahmet, minnet ve dua ile anıyorum.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak 1 Şubatta başlatılan etkinlikte 86.248 Yasin-i Şerif, 1038 Kuran-ı Kerim Hatmi ve yaklaşık 50.000 Kelime-i Tevhid ve Fatiha, İhlas sureleri okutularak Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Ruhuna hediye edilmiştir. Yoğun bir katılım gösteren ülküdaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.